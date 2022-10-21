Kuralar çekildi! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Kastamonuspor'u eleyen Galatasaray, Yeşilyurt DÇ Ofspor'un Beşiktaş ise Serik Belediyespor'un rakibi oldu. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Konyaspor ise Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olacak.
Galatasaray'ın Kastamonuspor'u elediği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Kupaya bu turdan katılan Beşiktaş ile 3. turdan yükselen sarı-kırmızılıların rakipleri belli oldu.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşti. Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyespor oldu. Müsabakalar 8-9-10 Kasım'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE, KUPAYA 5. TURDA DAHİL OLACAK
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Konyaspor ise Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olacak.
Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:
- Beşiktaş - Serik Belediyespor
- Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor
- Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor
- BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
- Eyüpspor - Düzcespor
- Göztepe - Bucaspor
- Denizlispor - Şanlıurfaspor
- Ümraniyespor - Efeler 09 FK
- Alanyaspor - Sakaryaspor
- Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor
- Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
- İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
- Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
- Adana Demirspor - Nazille Belediyespor
- Giresunspor - Ankaraspor
- Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
- Kasımpaşa - 1461 Trabzon
- Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
- Samsunspor - Adanaspor
- Altınordu - Bodrumspor
- Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
- Manisa FK - 23 Elazığ FK
- Yeni Malatyaspor - Uşakspor
- Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
- Karagümrük - Kırşehirspor
- Antalyaspor - Pendikspor
- Rizespor - Kırklarelispor