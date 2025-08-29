Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Ferencvaros, Viktoria Plzen (D), Nice, FCSB (D), Stuttgart, Brann (D) ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. Sarı-lacivertli takımın rakiplerinin belli olduğu kura çekimi yapıldı.

İNGİLİZ DEVİ GELDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ilk torbadan Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı Lacivertliler, İngiliz devine karşı sahasında oynayacak.

Fenerbahçe'nin tüm rakipleri;

  • Aston Villa
  • Dinamo Zagreb (D)
  • Ferençvaroş
  • Plzen (D)
  • Nice
  • FCSB (D)
  • Stuttgart
  • Brann (D)

TOPLAM 8 MAÇ OYNANACAK

Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

LİG FORMATI

UEFA Avrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

WOOOOW BUNLARKi CHOBANi GOOOHPAAA FOOOHiSEEH FENEVi LEBLEBi NiYETiNE YUTUVERiRLER AMA SANLI ASLAN GS YENMEK NE TüRKiYEDE NEDE AVRUPADA YüREK iSTER

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

maksimum 3 puan alırlar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAy kural:

Çok güzel kura olmuş . FCSB (Stau Bükreş) eski gücünden çok uzakta..Pizen ve Brann o kadar güzlü takımlar değil. Ferevaroş'u çok rahat yener. On dört puan üst tura yeterli gelir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
