Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. Sarı-lacivertli takımın rakiplerinin belli olduğu kura çekimi yapıldı.

İNGİLİZ DEVİ GELDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ilk torbadan Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı Lacivertliler, İngiliz devine karşı sahasında oynayacak.

Fenerbahçe'nin tüm rakipleri;

Aston Villa

Dinamo Zagreb (D)

(D) Ferençvaroş

Plzen (D)

Nice

FCSB (D)

Stuttgart

Brann (D)

TOPLAM 8 MAÇ OYNANACAK

Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

LİG FORMATI

UEFA Avrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ TORBALARI

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3.Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice

4.Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann