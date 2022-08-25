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Kur'an kursu öğrencileri, halı sahada forma terletti

Spor Haberleri

Kur'an kursu öğrencileri, halı sahada forma terletti

Kervansaray Köprübaşı yaz Kur'an kursunda eğitim alan öğrenciler, halı saha maçında ter döküp doyasıya eğlendi.

Kervansaray Köprübaşı yaz Kur'an kursunda eğitim alan öğrenciler, halı saha maçında ter döküp doyasıya eğlendi.

Bingöl İl Müftülüğünün koordinesindeki Kervansaray Köprübaşı yaz Kur'an kursu öğrencileri, antrenör ve imam hatip Nurettin Bulut'un desteği ile sentetik sahada futbol oynayarak doyasıya eğlendi. Çocukların mutlu olması için çaba sarf ettiğini belirten Nurettin Bulut, "Kervansaray Köprübaşı Yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait Kervansaray sentetik futbol sahasında maç yaptırdık. Çocukların gözleri parlıyordu ve çok sevindiler, eğlendiler. Tüm çabamız ve emeğimiz çocukların mutlu olması için. Kur'an kursu eğitiminin yanında sportif ve kültürel aktivitelerle, çocukların yaz ayını verimli geçirmesini sağlamak istiyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kervansaray Futbol Bingöl Spor Haberler

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