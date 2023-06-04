Kupadan çok o konuşuldu! Manchester City maçındaki kadın taraftarın hareketi kamerada
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İngiltere'de Manchester City, finalde Manchester United'ı 2-1 yenerek FA Cup'ın sahibi oldu. İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği mücadelede, yayıncı kuruluşun kamerasına takılan bir kadın taraftarın görüntüleri ülkede gündem oldu. Sahaya doğru müstehcen hareket yapan kadın kısa sürede fark edilerek başka bir kameraya geçilse de görüntüler, ülkede en çok konuşulanlar arasına girdi.
Premier Lig'i kazanıp gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Manchester City, FA Cup finalinde Manchester United'ı devirerek sezonun ikinci kupasını aldı. City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 1 ve 51. dakikada attığı gollerle Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yendi. Manchester United'ın tek golünü, 33. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.
KAMERA HAMLESİ KURTARMADI
Manchester City'nin kupayı kazandığı kesinleştikten sonra yayıncı kuruluşun kameraları da taraftarlara döndü. Kameraların odağındaki bir kadın taraftarın, müstehcen bir jestle, kim olduğu görülmeyen birisine 'davette' bulunduğu fark edildi. Yayıncı kuruluş durumu fark edip anında başka kameraya geçse de, sosyal medyada dolaşan görüntüler neredeyse City'nin kazandığı kupa kadar konuşuldu.
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023