Kupadan çok o konuşuldu! Manchester City maçındaki kadın taraftarın hareketi kamerada

İngiltere'de Manchester City, finalde Manchester United'ı 2-1 yenerek FA Cup'ın sahibi oldu. İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği mücadelede, yayıncı kuruluşun kamerasına takılan bir kadın taraftarın görüntüleri ülkede gündem oldu. Sahaya doğru müstehcen hareket yapan kadın kısa sürede fark edilerek başka bir kameraya geçilse de görüntüler, ülkede en çok konuşulanlar arasına girdi.