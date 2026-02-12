Haberler

Kupada müthiş maç! Penaltılarda turladılar

Güncelleme:
Lazio, Bologna ile 1-1 berabere biten maçta penaltıları 4-1 kazanarak İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Atalanta'nın rakibi oldu.

  • Lazio, İtalya Kupası çeyrek finalinde Bologna'yı deplasmanda penaltılarla 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.
  • Normal süresi 1-1 biten maçta Bologna 30. dakikada Santiago Castro'nun golüyle öne geçti, Lazio 48. dakikada Tijanni Noslin'in golüyle skoru eşitledi.
  • Lazio, yarı finalde Atalanta ile karşılaşacak.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio, deplasmanda Bologna'yı seri penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadele büyük heyecana sahne oldu.

BOLOGNA ÖNE GEÇTİ, LAZIO CEVAP VERDİ

Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bologna, 30. dakikada Santiago Castro'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı. Lazio, ikinci yarının başında 48. dakikada Tijanni Noslin'in golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILARDA 4-1'LİK ÜSTÜNLÜK

Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran Lazio, adını yarı finale yazdırdı. Başkent ekibi yarı finalde Atalanta ile karşılaşacak.

