Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçı sonrası trafikte tartışma yaşadı: Sen Milli Takım oyuncususun

Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Mücadele sonrası Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

TARAFLAR ARASINDA SİNİRLER OLDUKÇA GERİLDİ

Maçın ardından evine giderken Kerem Aktürkoğlu, trafikte bir tartışma yaşadı. Yıldız futbolcunun aracından indiği görüntülenirken anlık olarak taraflar arasında sinirlerin gerildiği ve sözlü bir tartışma yaşandığı kameralara yansıdı.

"SEN MİLLİ TAKIM OYUNCUSUSUN"

Kerem Aktürkoğlu'nun tartıştığı kişi, "Sen Milli Takım oyuncususun..." ifadelerini kullanırken yıldız futbolcu da "Öyleyim, öyleyim" sözlerini dile getirdi.

KAVGANIN MAÇLA İLGİSİ YOK

Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre, Kerem Aktürkoğlu, aracı ile yolda ilerlerken trafikteki başka bir araçtaki kişilerle hadise yaşadı. Tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.