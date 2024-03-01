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Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçı sonrası trafikte tartışma yaşadı: Sen Milli Takım oyuncususun

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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun evine doğru giderken trafikte bir tartışma yaşadığı ve tartıştığı kişinin "Sen Milli Takım oyuncususun" diye bağırdığı görüntüler internete düştü. Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Mücadele sonrası Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun trafikte bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

TARAFLAR ARASINDA SİNİRLER OLDUKÇA GERİLDİ

Maçın ardından evine giderken Kerem Aktürkoğlu, trafikte bir tartışma yaşadı. Yıldız futbolcunun aracından indiği görüntülenirken anlık olarak taraflar arasında sinirlerin gerildiği ve sözlü bir tartışma yaşandığı kameralara yansıdı.

Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçı sonrası trafikte tartışma yaşadı: Sen Milli Takım oyuncususun

"SEN MİLLİ TAKIM OYUNCUSUSUN"

Kerem Aktürkoğlu'nun tartıştığı kişi, "Sen Milli Takım oyuncususun..." ifadelerini kullanırken yıldız futbolcu da "Öyleyim, öyleyim" sözlerini dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçı sonrası trafikte tartışma yaşadı: Sen Milli Takım oyuncususun

KAVGANIN MAÇLA İLGİSİ YOK

Sarı-kırmızılı ekipten alınan bilgiye göre, Kerem Aktürkoğlu, aracı ile yolda ilerlerken trafikteki başka bir araçtaki kişilerle hadise yaşadı. Tartışmanın maçla bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Kerem Aktürkoğlu Türkiye Kupası Milli Takım Galatasaray 3.Sayfa Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Şükrü Polat:

3.Lig oyuncusu sonuçta aklı hala amatörce çalışıyo

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Hasan POLAT:

sizin birinci lig topçularınızdan daha fazla golü var.

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Şükrü Polat:

Hasan Polat karakter çok gol atmakla olsaydı Ronaldo ceza almazdı.

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YİĞİT TÜRKALP:

çok şımarık bu.ergen gibi....

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Eymen Tunç:

Keremin bi kendi taraftarından dayak yemediği kalmıştı :D

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YİĞİT TÜRKALP:

MARCAO DAN TOKAT YEDİĞİNDEN BERİ BÖYLE....

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Yusuf Zuleyha:

ben besiktasliyim keremin hakkini yemeyin adam elinden geleni yapiyor kosuyor mucadele ediyor cok mac kazandirmistir ama gs taraftari iki mac kotu oynasa cirkinlesir

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Son cümlene kadar destekledim ama bütün taraftarlar aynıdır bu Gs taraftarına özel değildir. Bu tepkileri de tüm camialara bağlamak da doğru değildir münferit ve kendini bilmez insanların yaptıkları ve söylemleridir.

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