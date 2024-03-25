Kupa Voley Yarı Finalinde Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile Karşı Karşıya Gelecek

Kupa Voley yarı final mücadelesinde Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.

Kupa Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, yarın yarı final maçında Ziraat Bankkart ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Tek maç usulü üzerinden oynanacak yarı final mücadelelerinde tur atlayacak takımlar finale yükselme hakkı kazanacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor, Ankara ekibini mağlup etmesi halinde Halkbank-Fenerbahçe maçının kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İki yıl önce kaldırdığımız bu kupa bize iki galibiyet kadar yakın. Ziraat Bankkart maçına çok iyi odaklandık. Rakibimizi yenerek adımızı bir gün sonra oynanacak final maçına yazdırmak en büyük isteğimiz. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. - İZMİR