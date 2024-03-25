Üye Girişi
Haberler

Kupa Voley Yarı Finalinde Arkas Spor, Ziraat Bankkart ile Karşı Karşıya Gelecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kupa Voley yarı final mücadelesinde Arkas Spor, yarın Ziraat Bankkart ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.

Kupa Voley'de dörtlü finale kalan Arkas Spor, yarın yarı final maçında Ziraat Bankkart ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Tek maç usulü üzerinden oynanacak yarı final mücadelelerinde tur atlayacak takımlar finale yükselme hakkı kazanacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Arkas Spor, Ankara ekibini mağlup etmesi halinde Halkbank-Fenerbahçe maçının kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İki yıl önce kaldırdığımız bu kupa bize iki galibiyet kadar yakın. Ziraat Bankkart maçına çok iyi odaklandık. Rakibimizi yenerek adımızı bir gün sonra oynanacak final maçına yazdırmak en büyük isteğimiz. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor Bursa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title