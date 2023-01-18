Kupa maçında bile şans vermedi! Şenol Güneş, taraftarın sevgilisini bir çırpıda silip attı

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun dönemi kapanıyor. Şenol Güneş'in takıma gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Ersin, Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında da yedek bırakıldı. 22 yaşındaki kalecinin İngiltere'ye transfer olma ihtimali kuvvete bindi.

Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen kalecisi Ersin Destanoğlu, İngiltere'ye gidiyor. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle ilk 11'den kesilen Ersin, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında da yedek bırakıldı.

MERT GÜNOK'A KAPTIRDI

Şenol Güneş'in A Milli Takım döneminde sürekli tercih ettiği Mert Günok, Beşiktaş'ta Ersin'den formayı aldı. Ekim ayında sözleşme uzatan Ersin, İngiltere'den gelen teklifi kabul etmeyi düşünüyor.

KİRALIK GİDECEK

İngiltere Championship ekibi Stoke City, Ersin'i sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı. Satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro. Yönetim, Şenol Güneş ve Ersin arasında yapılacak görüşmelede son karar verilecek.