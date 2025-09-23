Kupa maçı öncesi Melih Mahmutoğlu'nu kızdıran an

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesi düzenlenen basın toplantısında yaşanan olay, spor camiasında büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden koçlar ile takım kaptanları basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için hazır beklerken, hiçbir soru gelmedi.

BASIN TOPLANTISINDA ŞAŞIRTAN SESSİZLİK

Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş koçu Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan, basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere hazır bulundu. Ancak toplantı boyunca tek bir soru gelmeyince, salonda şaşkınlık yaşandı.

MELİH MAHMUTOĞLU'NDAN TEPKİ

Sessizlik karşısında tepki gösteren Melih Mahmutoğlu, "Vay be. Harikasınız" diyerek duruma sitem etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Toplantıda yaşanan bu anların sosyal medyaya yansımasının ardından spor basınına tepkiler çığ gibi büyüdü. Sporseverler, basketbola gereken değerin verilmediğini dile getirerek Türk medyasını sert şekilde eleştirdi.