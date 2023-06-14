Kupa Fenerbahçe'nin, Jesus Veda Etti, Icardi & Torreira, Sezonun "En"leri, Lucescu

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini, Sezonun MVP'sini, "en"lerini ve en iyi 11'ini, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye vedasını ve Lucescu iddialarını konuştu.