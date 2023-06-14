Üye Girişi
Haberler
Kupa Fenerbahçe'nin, Jesus Veda Etti, Icardi & Torreira, Sezonun 'En'leri, Lucescu

Kupa Fenerbahçe'nin, Jesus Veda Etti, Icardi & Torreira, Sezonun "En"leri, Lucescu

Spor Haberleri

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini, Sezonun MVP'sini, "en"lerini ve en iyi 11'ini, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye vedasını ve Lucescu iddialarını konuştu.

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferini, Sezonun MVP'sini, "en"lerini ve en iyi 11'ini, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye vedasını ve Lucescu iddialarını konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com / Spor

Jorge Jesus İlhan Çelik Fenerbahçe Umut Ozan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title