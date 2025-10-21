Kung Fu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Tarihi Bir Başarı Elde Etti

Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Şampiyonası'nda birinci olan Kung Fu Milli Takımı yurda döndü.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Aileleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği milli sporcular, büyük sevinç yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verile Türkiye Wushu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Çin'de elde edilen başarının tarihi olduğunu belirtti.

Bu başarının aynı zamanda büyük bir direniş ve emeğin sonucu kazanıldığını anlatan Akyüz, şunları kaydetti:

"Sporcularımız sahaya yüreklerini koydu. Gerçek anlamda dünyanın en iyi sporcuları olduklarını bir kez daha gösterdiler. Fakat bu şampiyonada ne yazık ki hakemlerin organize bir şekilde uyguladığı haksızlıklara maruz kaldık. Dünyanın en iyileri olan bazı sporcularımız kasıtlı şekilde düşük puanlarla engellendi, hak ettikleri altın madalyalar ellerinden alındı. En az 9 dünya şampiyonluğumuz resmen gasp edildi. Buna rağmen yılmadık, mücadele ettik, söke söke kazandık. Bu şampiyonluk Türk wushusunun dünya arenasındaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha ispatladı. Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu destansı başarı, Türk spor tarihine altın harflerle yazılacak."

Milli sporcular, şampiyonada ferdi ve takım müsabakalarında 19'u altın toplam 44 madalya kazandı.