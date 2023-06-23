Kumluca'da yüzme alanları denetlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaz sezonu kapsamında yüzme alanlarında denetim yapıldı. Kaymakamlık tarafından oluşturulan 'Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu' üyeleri, ilçe merkezindeki ve turistik Adrasan sahilindeki plajları ve yüzme havuzlarını denetledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaz sezonu kapsamında yüzme alanlarında denetim yapıldı.

Kaymakamlık tarafından oluşturulan "Suda Boğulma Olayları İlçe Denetim Komisyonu" üyeleri, ilçe merkezindeki ve turistik Adrasan sahilindeki plajları ve yüzme havuzlarını denetledi.

Denetimlerde, yüzme alanlarındaki cankurtaran kuleleri, personelin sorumlu olduğu bölgelerde hazır olup olmadığı ve ilk yardım malzemelerinin tam teşekküllü olup olmadığına bakıldı.

Komisyon Başkanı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, denetimlerde yüzme alanlarında oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesini amaçladıklarını ifade etti.