Kumluca Belediyespor Yeni Sezon Öncesi Moral Buldu

Kumluca Belediyespor, yeni sezon öncesi kurban kesimi ve dua ile moral buldu. Başkan Mustafa Köleoğlu, oyunculara ve teknik ekibe destek verdi.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kumluca Belediyespor 'da yeni sezon öncesi kurban kesildi. Futbolcuları ve kulüp yönetimi ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Belediyespor 'un tarihindeki ilk Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi oyunculara ve teknik ekibe moral verdi.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kumluca Belediyespor 'da yeni sezon öncesi kurban kesilerek, takımın başarısı için dua edildi. Antrenman yapan futbolcuları ve kulüp yönetimini ziyarete gelen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu Kumluca Belediyespor 'un tarihindeki ilk Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi oyunculara moral verdi. Kumluca Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası tek maç üzerinden eleme usulü oynanacak ilk tur mücadelesinde 17 Eylül Pazar günü Saat 15.00'te Niğde Belediyespor'u ağırlayacak.

Başkan Köleoğlu Kumluca Belediyespor 'un takıma çok güvendiğini ve bu tarihi maça herkesi davet ettiğini söyledi. Takımın başarısı ve kazasız belasız bir sezon geçirmesi için edilen duaların ardından kurban kesimi yapıldı. Futbolcular ve teknik heyetle birlikte "Tek yürek Kumluca'mız" diye tezahürat yapan Başkan Köleoğlu, "Pazar günü maçımız var o maça da Kumluca'daki büyük ailemizi davet ediyoruz. Hep beraber inşallah buradan başarıyla döneceğiz. Hocalarımız inanıyor, futbolcularımız inanıyor. Bu yıl Kumluca'nın artık şampiyon olarak tekrar sahalarda kupamızla geleceğiz inanıyoruz, başaracağız. Şampiyonluk yolunda 'o sene bu sene' dedik ve artık bu yıl BAL Liginde şampiyon olacağız ve Ziraat Türkiye Kupası içinde sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.