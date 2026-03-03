Kümede kalmaya çalışan Serikspor'a bir darbe de FIFA'dan

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Serikspor'a bir kötü haberde FIFA'dan geldi. Serispor'da teknik direktör Sergey Yuran'ın ardından 6 yabancı futbolcunun maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetmesi sonrası beklenen transfer yasağı yürürlüğe girdi.

FIFA'DAN 3 DÖNEMLİK TRANSFER ENGELİ

Ara transfer döneminde kadrosunun neredeyse tamamını değiştiren Serikspor için yapılan şikayetleri değerlendiren FIFA, Antalya temsilcisine 3 dönem boyunca transfer yasağı verdi. Rus Teknik Direktör Sergey Yuran'ın yanı sıra Dmitriy Tikhiy, Artem Yuran, İlya Berkovskiy, Kirill Gotsuk, Joao Amaral ve Marcos Silva'nın yolunu tuttuğu FIFA, ilk dosyayı karara bağladı. FIFA'nın verdiği cezaya göre, Akdeniz ekibi borcunu ödeyene kadar transfer yapamayacak.

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Geride bıraktığımız hafta Sivasspor'a kaybeden Serikspor, 28 maç sonunda topladığı 29 puanla 17. sırada yer aldı.