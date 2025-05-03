Küme hattı alev alev! Alanyaspor ve Kayserispor yenişemedi

Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gain Park'ta oynanan ve küme düşme hattının yakından ilgilendiren karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Alanyaspor'un golünü 30. dakikada Joseph Attamah kendi kalesine atarken, Kayserispor'un golü 52. dakikada Ramazan Civelek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte küme düşme hattında yer alan Alanyaspor, 35 puana, Kayserispor ise 41 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Alanyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.