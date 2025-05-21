Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler
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Romanya 1. Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, 9'uncu sırada devraldığı takımı 3'üncü sıraya kadar çıkarmayı başardı. Topal'ın bu başarısı, hem Romanya'da hem de Türkiye'de birçok takımın ilgisini çekti. Yeni sezon birkaç takım Mehmet Topal ile görüşme talep ederken, genç teknik adam gelecekle ilgili kararını önümüzdeki haftalarda verecek.

Romanya 1. Lig ekibi Petrolul Ploieşti'de görev yapan Mehmet Topal, takımıyla önemli bir grafik çizdi. Aralık 2024'te Romanya ekibinden kendi kararı ile ayrılan Mehmet Topal'ın yerine Adrian Mutu getirilmişti. Ancak Mehmet Topal'ın 6'ncı sırada şampiyonluk play-off grubunda bıraktığı takım, Mutu ile başarısız grafik çizerek 9'uncu sıraya geriledi. 2.5 aylık Mutu döneminin ardından yoğun ikna çabaları ile Topal, Rumen ekibinin başına geri döndü.

KÜME DÜŞME GRUBUNDA DEVRALDI

İlk teknik direktörlük deneyiminde ligin normal sezonunda Petrolul ile 21 maça çıkan Topal, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Mutu'nun ardından takımı küme düşme grubunda devralan Topal, 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Rumen ekibini yeniden atağa geçirerek üst sıralara çıkarmayı başaran genç teknik adam, düşme grubundaki 10 takım arasından sıyrılarak 3'üncülüğe yerleşme başarısı gösterdi. Topal, genele bakıldığında ise Petrolul ile ligi 9'uncu sırada tamamlamış oldu.

Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

BORÇLAR AVRUPAYA ENGEL OLDU

Zorlu ekonomik şartlara rağmen iyi futbolu ile adından söz ettiren Mehmet Topal'ın, Petrolul ile Avrupa hayaline ise borçlar engel oldu. Ligin tamamlanmasının ardından Petrolul, Konferans Ligi ön elemesine gitmeye hak kazandı. Kulübün maddi sıkıntısı Topal'ın bu hayaline ise engel oldu. Borçlar sebebiyle Rumen ekibi Avrupa'ya gidemez hale geldi.

BİRÇOK TAKIMIN RADARINDA

Takım içi ve dışında maddi imkansızlıklara rağmen başarı grafiği çizen Mehmet Topal, hem Romanya'da hem de Türkiye'de birçok takımın radarına girdi.

Romanya 1'inci Ligi'nin en iddialı takımlarından Rapid Bükreş, yeni sezon için görüşme talep ederek teklifte bulundu. Petrolul Ploieşti ise bu teklife karşılık olarak takımda kalmasını yeni sezonda ise şartların daha iyi olacağı sözünü verdi. Romanya'da Topal'ın kararı beklenirken Türkiye'de de takımların ilgisini çekmeyi başardı. Önemli birkaç takımın görüşme talep ettiği Topal, yeni sezonla ilgili kararını önümüzdeki haftalarda verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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