Küme düşen Leicester'dan bir parça da onlar kopardı! James Maddison, Tottenham'da

Tottenham, James Maddison transferi için bu sezon Premier Lig'den düşen Leicester City ile 40 milyon sterline anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Premier Lig ekibi Tottenham, Leicester City'den James Maddison ile her konuda anlaşma sağladı. Spurs, 40 milyon sterlin bonservis bedeliyle transferi bitirecek.

RESMİ SÖZLEŞME AN MESELESİ

Tottenham uzun süredir peşinde koştuğu James Maddison transferinde mutlu sona ulaştı. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki başarılı orta saha ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.

19 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

2018'de 25 milyon euro bedelle Leicester City'e transfer olan James Maddison, bu sezon küme düşen İngiliz ekibinde 32 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans göstermişti.