Kumbarasındaki parayı Eskişehirspor'a bağışlayan Hüseyin Buğra'ya sürpriz hediye

Eskişehir'de su tabancası almak için biriktirdiği harçlıklarını kulübü Eskişehirspor'a bağışlayan 5 yaşındaki Hüseyin Buğra Er'e Altes Taraftar Grubu, minik Hüseyin'e su tabancası hediye etti.

Eskişehir'de yaşayan 5 yaşındaki Eskişehirspor taraftarı Hüseyin Buğra Er, kumbarasında su tabancası almak için biriktirdiği paraları kulübüne destek olmak amacıyla bağışlamıştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu davranışın ardından, Eskişehirspor taraftar oluşumlarından Altes Grubu harekete geçti. Minik taraftarın bu anlamlı hareketine duyarsız kalmayan grup üyeleri, Hüseyin Buğra Er ve yine kendisi gibi Eskişehirsporlu olan kardeşini ziyaret etti. Ziyaret esnasında minik Hüseyin'e, bağışladıkları parayla almayı planladığı su tabancası, kardeşine de oyuncak bebek hediye edildi. - ESKİŞEHİR

İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Babacan'dan ittifak açıklaması! Ne AK Parti ne CHP, yeni model geliyor

Babacan'dan ittifak açıklaması! Ne AK Parti ne CHP, yeni model geliyor
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi