Kumbarasındaki parayı Eskişehirspor'a bağışlayan Hüseyin Buğra'ya sürpriz hediye

Eskişehir'de su tabancası almak için biriktirdiği harçlıklarını kulübü Eskişehirspor'a bağışlayan 5 yaşındaki Hüseyin Buğra Er'e Altes Taraftar Grubu, minik Hüseyin'e su tabancası hediye etti.

Eskişehir'de yaşayan 5 yaşındaki Eskişehirspor taraftarı Hüseyin Buğra Er, kumbarasında su tabancası almak için biriktirdiği paraları kulübüne destek olmak amacıyla bağışlamıştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu davranışın ardından, Eskişehirspor taraftar oluşumlarından Altes Grubu harekete geçti. Minik taraftarın bu anlamlı hareketine duyarsız kalmayan grup üyeleri, Hüseyin Buğra Er ve yine kendisi gibi Eskişehirsporlu olan kardeşini ziyaret etti. Ziyaret esnasında minik Hüseyin'e, bağışladıkları parayla almayı planladığı su tabancası, kardeşine de oyuncak bebek hediye edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı