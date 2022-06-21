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Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı başladı

AA - Ercan Çakar - Spor
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Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı başladı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı başladı.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı başladı.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıda vakfın yeni başkanı seçilecek.

Vakfın mevcut başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada bu görevini bırakacağını ifade etmişti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un vakfın genel kurulunda tek aday olduğu bildirildi.

AA / Ercan Çakar - Spor

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