Kulu'da başarılı sporcular ödüllendirildi - Haberler

Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda dereceye giren Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelli Güreş Takımı sporcuları ödüllendirildi.

Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelli Güreş Takımı, Brezilya'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'ndan başarıyla döndü. Başarılı sporcular için ilçede ödül töreni düzenlendi. Programa Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Teknik Direktör Halil Karakoçan, sporcular ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, 173 sporcuyla beraber Brezilya'da İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarına katıldıklarını, 11 branşta 8 altın, 19 gümüş, 17 bronz madalyayla toplamda 73 ülkenin katıldığı bir faaliyette 3. olduklarını belirterek, "Bu ülkemiz adına gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise, "Birçok branşta maşallah sporcularımız ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleri doğrultusunda bütün imkanları değerli sporcularımıza hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Kulu'da bir dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olması bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Program, dereceye giren 5 sporcuya hediye ve plaket takdiminin ardından sona erdi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor