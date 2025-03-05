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Küçükler Futbol İl Turnuvasının Şampiyonu Edebali Ortaokulu

Küçükler Futbol İl Turnuvasının Şampiyonu Edebali Ortaokulu
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Küçükler Futbol İl Turnuvasında Edebali Ortaokulu, finalde Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nu 2-1 yenerek şampiyon oldu. Edebali Ortaokulu, 15-17 Nisan tarihleri arasında İzmit'te düzenlenecek olan turnuvada Bilecik'i temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Küçükler Futbol İl Turnuvasının şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu.

Bilecik Sentetik Sahada A ve B Gruplarında 3'er takımın yer aldığı Küçükler Futbol İl Turnuvasının şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu. Edebali Ortaokulu kendi grubundan Bozüyük Fatih Sultan Mehmet İHL'yi 5-1, Gölpazarı Gazi Mihal Ortaokulu'nu 3-0 yenerek finale yükseldi. Edebali Ortaokulunun finaldeki rakibi Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu olurken, zorlu maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Küçükler Futbol İl Turnuvasının şampiyonu olan Edebali Ortaokulu 15-17 Nisan İzmit'te düzenlenecek olan turnuvada Bilecik'i temsil edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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