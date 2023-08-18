Küçükçekmeceli Gençler Sakarya'da Gençlik Kampı'nda Buluştu

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Kampı'na katılan gençler, sosyal, kültürel, bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek oldu. Kamp boyunca spor aktiviteleri, oyunlar, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir tatil geçirdiler.

Küçükçekmeceli gençler, Küçükçekmece Belediyesi'nin Sakarya Pamukova'da düzenlediği Gençlik Kampı'nda bir araya geldi. Gençlik Kampı'na katılan öğrenciler dört gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklerle hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu.

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampta, Bilgievleri'nde ve Çocuk Üniversitesi'nde eğitim gören 12-18 yaş arası, 60 öğrenci doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı. Gençler, uzman eğitmenler eşliğinde; survivor parkuru, kamp ateşi, akıl oyunları, voleybol, futbol, okçuluk, doğa yürüyüşü, badminton, kuş gözlemi, mini golf, langırt, satranç, ebru sanatı ve kitap okuma gibi çeşitli etkinliklerle keyifli ve verimli bir tatil geçirdi.

Öğrencilerle Belediye Binası önünde bir araya gelerek, kamp alanına uğurlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmeceli gençlerin hem tatil yapma hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamaları açısından gençlik kamplarını çok önemsiyoruz. Bu kampları, öğrencilerimizin yeni eğitim yılına eğlenmiş ve dinlenmiş olarak başlamaları için de ayrı bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz" dedi.