Küçükçekmece Sinopspor'dan Annelere 'Beslenme ve Spor İlişkisi' Semineri

Küçükçekmece Sinop spor ev sahipliğinde kulübün altyapısında ve futbol okulunda forma giyen 500'ün üzerindeki çocuğun annesine 'Beslenme ve Spor İlişkisi' konulu seminer düzenlendi.

Küçükçekmece Sinop spor, altyapısında ve futbol okulunda forma giyen 500'ün üzerindeki çocuğun annesine 'Beslenme ve Spor İlişkisi' konulu seminer düzenledi. Spor Diyetisyeni Rumeysa Durmuş'un 'Beslenme ve Spor İlişkisi' konulu seminere yoğun katılım gösteren anneler, çocuklarının sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve spor hayatlarına devam etmeleri için önemli bilgiler edindi.

Sporcu beslenmesinin çok önemli olduğunu belirten Küçükçekmece Sinopspor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, "Kulüp olarak sporcularımızın sadece fiziksel değil, aynı zamanda beslenme ve mental gelişimlerini de önemsiyoruz. Onların daha sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için beslenme konulu bu tarz seminerleri önemsiyoruz. Bu anlamlı etkinliğimiz, annelerimizin çocuklarının spor yaşamına daha bilinçli bir şekilde destek olmalarını sağlayarak, kulübümüzün başarı çıtasını daha da yukarıya taşımak için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Annelerimizin gösterdiği ilgi ve katılım, kulübümüzün gücüne güç katarken, sağlıklı nesiller yetiştirme yolunda daha kararlı adımlarla ilerlememize olanak tanıyacaktır. Kahvaltı ve seminerimize katılan tüm annelere şükranlarımızı sunarken Kulüp Başkan Yardımcımız ve Kadın Taraftarlar Grubu Başkanımız Nurdan Şahin'e teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL