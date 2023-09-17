Küçükçekmece Sinop Spor Şampiyonluk Kupasını Aldı
Küçükçekmece Sinop Spor, TFF 3. Lig'de sahasında oynadığı ilk müsabakada geçen sene elde ettiği şampiyonluk kupasını aldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Rafet Orhan, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Küçükçekmece Sinop Spor, geçen sene elde ettiği şampiyonluk kupasına, TFF 3. Lig'de sahasında oynadığı ilk müsabakada kavuştu.
Geçtiğimiz sezon grubunda şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Küçükçekmece Sinop Spor, şampiyonluk kupasını federasyon yetkililerinin elinden aldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Başkan Rafet Orhan, teknik heyet ve futbolcular, ligin 2. haftasında sahasında karşılaşacağı Malatya Arguvanspor maçı öncesi şampiyonluk kupasını kaldırarak büyük sevinç yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor