Haberler

Küçükçekmece'de futbol maçı sonrası ortalık karıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA ile Bigaspor arasında oynanan maçın ardından taraftarlar arasında çıkan kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Küçükçekmece'de, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA ile Bigaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis müdahalesinin ardından taraftarlar, stat çevresinden ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 16. haftasında İFA evinde Biga spor ile saat 14.00'te karşı karşıya geldi. Müsabakanın tamamlanmasının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraftarlar birbirlerine taş ve sopalar atarken, olaya görevli polisler müdahale etti.

Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, polisin müdahalesi sonucu tarafların dağıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
28 yıllık dev süpermarket zinciri tüm faaliyetlerini sonlandırıyor

28 yıllık dev süpermarket zinciri tüm faaliyetlerini sonlandırıyor
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti

İstanbul konseri iptal edilmişti! Ünlü şarkıcı tarihe geçti
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi