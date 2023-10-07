Küçükçekmece Belediyesi Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni

Küçükçekmece Belediyesi, yaz ve kış spor okullarında eğitim gören 3 bin 600 öğrenci için 'Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni' düzenledi. Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocukları ve gençleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Küçükçekmece Belediyesi, yaz ve kış spor okullarında eğitim gören 3 bin 600 öğrenci için 'Spor Malzemeleri Dağıtım Töreni' düzenledi. Öğrenciler ile bir araya gelerek, spor malzemeleri dağıtımını gerçekleştiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek, çocukları ve gençleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Spor malzemeleri dağıtım töreninde öğrencilerle bir araya gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sporun gençlerin kişisel gelişimi, sağlığı ve toplumsal uyumu üzerinde olumlu etkilerini biliyoruz. Çocuklarımızın yaşamına, sporu olabildiğince erken dahil etmek ve Küçükçekmece'de maddi imkansızlıklardan dolayı spor yapamayan kalmasın istiyoruz. Çocukları, gençleri hatta yetişkinleri ücretsiz spor okullarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Küçükçekmeceli çocuklarım, kış dönemi sporlarını gönül rahatlığıyla yapabilsinler diye malzeme dağıtımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Törende öğrencilere, çanta, eşofman takımı ve bereden oluşan setleri hediye eden Çebi, günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.