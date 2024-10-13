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Kübra Dere, Paratriatlon Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kübra Dere, Paratriatlon Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda milli sporcu Kübra Dere, PTS4 kategorisinde 01:36:53'lük derecesiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye önemli bir başarı getirdi.

Portekiz'de düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Kübra Dere, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk triatlon yarışını 3,5 ay önce 2024 Ordu Triatlonu ile deneyimleyen Kübra Dere, Alhandra kentindeki Dünya Kupası'nda kürsü görmeyi başardı.

Kübra, ilk uluslararası yarışında PTS4 kategorisinde 01: 36: 53'lük derecesiyle gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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