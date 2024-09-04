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Krunic'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: Yüzde 50'si hala Fenerbahçe'nin

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Fenerbahçe'nin Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic, performansı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun onayını alamaması nedeniyle Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu. Ancak Krunic'in yeni sözleşmesinde Fenerbahçe'nin, oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay alacağı belirtildi.

Krunic'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: Yüzde 50'si hala Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe'de beklenen ayrılıklardan biri gerçekleşti. Kötü performansıyla sarı-lacivertli taraftarlara saç baş yolduran ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da gözüne giremeyen Boşnak orta saha Rade Krunic Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla imzaladığı sözleşmede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

BONSERVİSİYLE GİTTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE, SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 50 PAY ALACAK

GİDİŞİNİ BOĞAZA YAZI YAZDIRARAK KUTLADILAR

Öte yandan Krunic'in takımdan gönderilmesini büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçeli taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı. Bu görüntüler, Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Rade Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, zorunlu opsiyon nedeniyle bu sezon başında 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini 3.5 milyon euro karşılığında almıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Krunic, yalnızca 1 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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