Beşiktaş'tan yaylım ateşi: Kronometrelerinde bir sorun mu var?

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesine tepki gösterdi. Fenerbahçe maçından da örnekler veren Kocadağ, "Son maçlardaki uzatma sürelerinden dolayı epey rahatsızlık yaşıyoruz. Konyaspor maçının çıkışında da söyledim maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçından örnek vererek maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarına tepki gösterdi.

"UZATMA SÜRELERİNDEN RAHATSIZIZ"

Kocadağ, pazar günü oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki göstererek şunları söyledi: "Son maçlardaki uzatma sürelerinden dolayı epey rahatsızlık yaşıyoruz. Konyaspor maçının çıkışında da söyledim; maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik." dedi.

KRONOMETRELERİNDE BİR SORUN MU VAR?

Hakemlere de tepki gösteren Kocadağ, "Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bunun da takipçisi olacağız. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık. Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.