Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem

Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sporting forması giyen Viktor Gyökeres, Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e transfer olmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Transferde Manchester United'ın devreye girdiği ve Sporting ile anlaştığı ancak oyuncunun Manchester United'a gitmeyi reddedip Arsenal'de oynamayı istediği öğrenildi.

Gelecekte hangi takımın formasını giyeceği merakla beklenen Sportingli yıldız Viktor Gyökeres için sürpriz gelişme yaşandı.

MANCHESTER UNITED DEVREYE GİRDİ

A Bola'da yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Arsenal, Viktor Gyökeres transferinde ilerleme sağlamıştı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Arsenal'in ezeli rakiplerinden biri olan Manchester United, İsveçli golcü için devreye girdi.

TRANSFERDE ANLAŞTILAR

Haberde, Manchester United'ın Gyökeres için Sporting'e 80 milyon euro civarında bir teklif yaptığı ve transferde Portekiz devi ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

''BEN O TAKIMA GİTMEM''

Ancak yıldız oyuncu Gyökeres'in bu anlaşma karşı çıktığı, Sporting yönetimi ile görüşme yaparak Manchester United'a transfer olmayacağını söylediği, kariyerine Arsenal'de devam etmek istediğini dile getirdiği ifade edildi. Bu gelişme üzerine gözler Gyökeres'in hangi takıma transfer olacağına çevrildi.

SEZON PERFORMANSI

Sporting forması ile geride bıraktığımız sezon 52 maçta 54 gol atan yıldız golcü, 13 golün de asistini yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

'Zeytinlik' yasası Meclis'ten geçti! İşte tartışma yaratan 11. madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşirenin mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.