Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem

Gelecekte hangi takımın formasını giyeceği merakla beklenen Sportingli yıldız Viktor Gyökeres için sürpriz gelişme yaşandı.

MANCHESTER UNITED DEVREYE GİRDİ

A Bola'da yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Arsenal, Viktor Gyökeres transferinde ilerleme sağlamıştı ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Arsenal'in ezeli rakiplerinden biri olan Manchester United, İsveçli golcü için devreye girdi.

TRANSFERDE ANLAŞTILAR

Haberde, Manchester United'ın Gyökeres için Sporting'e 80 milyon euro civarında bir teklif yaptığı ve transferde Portekiz devi ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

''BEN O TAKIMA GİTMEM''

Ancak yıldız oyuncu Gyökeres'in bu anlaşma karşı çıktığı, Sporting yönetimi ile görüşme yaparak Manchester United'a transfer olmayacağını söylediği, kariyerine Arsenal'de devam etmek istediğini dile getirdiği ifade edildi. Bu gelişme üzerine gözler Gyökeres'in hangi takıma transfer olacağına çevrildi.

SEZON PERFORMANSI

Sporting forması ile geride bıraktığımız sezon 52 maçta 54 gol atan yıldız golcü, 13 golün de asistini yaptı.