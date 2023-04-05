Kritik zirve sonrası bomba iddia! Jorge Jesus, takımdan ayrılacağını Ali Koç'a söyledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yapılan görüşmenin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Saatler süren toplantıda Portekizli hocanın, Koç'a "Seneye yokum." dediği iddia edildi.

Kadıköy'de öne geçtiği maçta 10 kişi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ali Koç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan toplantıda Portekizli hocanın gelecek sezon için son kararını verdiği iddia edildi.

"SENEYE YOKUM"

Aygün Özipek'in haberine göre, ikili arasında saatler süren toplantının ardından Jorge Jesus, Ali Koç'a "Seneye yokum" dedi. Sezon sonuna kadar görevinin başında kalacak hocanın yeni sezonda sarı-lacivertlilerle bağları koparmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

TALİPLERİ VAR

Adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus'a son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı talip olmuştu. Portekizli hocanın son kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.