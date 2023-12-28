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Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu

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Avustralya ve Pakistan arasında oynanan kriket maçını tribünden takip eden çift, bir süre sonra maçı bırakıp romantik dakikalar yaşamaya başladı. Dakikalar ilerledikçe romantizmin ayarını kaçıran çift, sahadaki dev ekranda kendilerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Avustralya ve Pakistan arasından oynanan kriket maçında tribündeki çiftin romantizmin ayarını kaçırması ve bu anların stattaki dev ekrana verilmesi karşılaşmaya damga vurdu.

KAMERA BİR ANDA ONLARA DÖNDÜ

Karşılaşma esnasında kameraman tesadüfen kadrajı çevirip çifti ekrana yansıttığında, stadyumdaki atmosfer bir anda değişti. O esnada çift, kendilerini dev ekranda gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SEYİRCİLER ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ

Seyircilerin alkışlarla karşılık verdiği çift, bulundukları üst tribünden aşağı indi. Çiftin, maçı izlemeye devam edip etmedikleri bilinmiyor. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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