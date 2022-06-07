"Kral" geri dönüyor! Burak Yılmaz'dan Süper Lig devini şaşkına çeviren teklif - Haberler

Yeni sezonda az maliyetli ancak iddialı bir takım kurmak için planlamalarını yapan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Lille'e veda eden Burak Yılmaz, siyah-beyazlılara mesaj yolladı.

"YILLIK ÜCRETİ SİZ BELİRLEYİN"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Futbolu siyah beyazlı kulüpte bırakmayı hedefleyen 36 yaşındaki golcü, daha sonra da Beşiktaş'a teknik adam olarak hizmet vermeye devam etmek istiyor. Beşiktaş kongre üyesi de olan yıldız oyuncu, kendisinin tercih edilmesinin ekonomik olarak da avantajlı olacağını iletti. Cenk Tosun gibi üçüncü defa Beşiktaş'a dönmek isteyen Burak Yılmaz "Yıllık ücreti siz belirleyin" dedi. Bu ilginç teklif üzerine Cenk Tosun'la yapılan görüşmeler beklemeye alındı. Valerien Ismael ile yapılacak görüşmenin ardından son karar verilecek.

CENK TOSUN CİDDİ SAKATLIKLAR YAŞADI

Beşiktaş'a dönmek isteyen Cenk Tosun son üç sezonda fazla forma şansı bulamamış olmasına rağmen çok sayıda sakatlık yaşamış olmasıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu son üç sezonda üç ciddi sakatlık geçirdi ve toplamda 508 gün sahalardan uzak kaldı. Burak Yılmaz ise sürekli forma şansı buldu ve sadece 54 gün sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık yaşadı.

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