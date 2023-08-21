Kozanlı Azra Nur Çetin Boks Avrupa Şampiyonasında yarı finalde

Kozan Belediyesi'nin milli sporcusu Azra Nur Çetin, Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Adana'ın Kozan Belediyesi, milli takımlara farklı branşlarda sporcular kazandırmaya devam ediyor. Slovenya'da devam eden Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı terleten Kozan Belediye spor sporcusu Azra Nur Çetin, şampiyonada gösterdiği üstün performansla üçüncülüğü garantileyerek bayrağımızı göndere çekmeyi hak kazandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "İlçemizde spora yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerle, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturup onların ilgi alanları ve yeteneklerine göre dilediği spor branşlarını profesyonel olarak icra etmesini sağlıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği üstün mücadele ile adını yarı finale yazdıran sporcumuz Azra Nur Çetin'i ve hocamız Fatih Öztürk'ü canı gönülden kutluyorum. Sporcumuzun finale yükseleceğine ve şampiyon olacağına yürekten inanıyoruz. Sporcumuzun başarılarında katkıda bulunan ailelerine, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle milli takımlarımıza sporcular kazandırmaya devam edeceğiz dualarımız Azra Nur Çetin ve Fatih Öztürk hocamızın finale yükselmesi olacak" ifadelerini kullandı.

Kozanlı milli sporcu Azra Nur Çetin, 22 Ağustos'ta gerçekleşecek yarı final müsabakasında Ukraynalı rakibi ile mücadele edecek. - ADANA