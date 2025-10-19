Kozan'da 9. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri Başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde bin güreşçinin er meydanına çıktığı 9'uncu Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri başladı.

Kozanlı efsane güreşçi İsmet Atlı anısına düzenlenen turnuvanın açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, ilçe belediye başkanları, siyasiler, güreş camiasının genel ve yerel yöneticileri, güreşseverler ve Kozanlılar katıldı. Geçen yıl 650 sporcunun katıldığı güreşlerde bu yıl bin civarında sporcu yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından çeşitli kategorilerde güreş müsabakaları başladı.