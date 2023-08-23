Kozan Belediyesi'nin milli sporcusu Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Kozan Belediyesi'nin milli sporcusu Azra Nur Çetin, Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Slovenya'da devam eden Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı terleten Kozan Belediyespor sporcusu Azra Nur Çetin, ilk defa katılmış olduğu şampiyonada gösterdiği üstün performansla üçüncü olarak bronz madalyayı kazanıp, bayrağımızı göndere çekmeyi hak kazandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği üstün mücadele ile adını yarı finale yazdırarak yarı finalde de hakkı yenen ama mücadelesini veren sporcumuz Azra Nur Çetin'i ilk defa katıldığı turnuva da bronz madalya kazandı. Hocamız Fatih Öztürk'ü canı gönülden kutluyorum. Sporcumuzun başarılarında katkıda bulunan ailelerine, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye şampiyon olarak dönecektir sporcumuza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ADANA