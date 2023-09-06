Kozan Belediyesi 10 Bin Metrekarelik Spor Kompleksi İnşa Ediyor

Kozan Belediyesi, spor alanında kalıcı eserler bırakmak ve sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla 10 bin metrekarelik spor kompleksi inşa etmeye başladı. Kompleks, Tavşantepe Mahallesi'nde hizmet verecek ve içerisinde tenis kortları, macera oyun parkı, tribünler ve kafeterya gibi sosyal alanlar bulunacak.

Kozan Belediyesi tarafından 10 bin metrekarelik spor kompleksi inşası başladı.

Kozan Belediyesi, spor alanında da kalıcı eserler bırakılması, fiziksel aktivite düzeyinin artırılarak sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması, spor ruhunun bütün kitlelere yayılması ve özellikle gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirme hedefiyle hizmetlerini ve yatırımlarını sürdürüyor. Spor kompleksi Tavşantepe Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik alana hizmet vermeye başlayacak. Alan içerisinde nizami ölçülerde 4 yeni tenis kortu ile birlikte alanda çocuklar için macera oyun parkı, tribünler, amfi ve kafeterya gibi sosyal birçok bölümün de olacağı tesis için bölgede örnek bir proje gerçekleştirilecek.

Tacittin Kuruoğlu, "Beden eğitimi öğretmeni ve tenis antrenörüyüm. Kozan Belediye tesislerindeyiz. Kozan'da iki tane tenis kortumuz var belediyeye ait. Kozan Belediyesi görevliler eşliğinde bu tesisleri bizlere sunuyor. Şimdi öğrendik ki başkanımız yeni bir saha yaptıracakmış. Kortlarımız yapıldığı zaman ulusal anlamda ev sahipliği yaparız inşallah. Tenis pandemi ile rehavet görmeye başladı. 4 sene ilk turnuva da12 kişi ile başladık en son yaptığımız 2 Haziran turnuvasında 100 kişi başvurdu bu sadece oynayabilen bir de altta eğitim alanlar var bunlar ile Kozan'da teniste çok iyi başarılar elde edeceğiz Kozan Belediye Başkanımız Mimar Kazım Özgan'a teşekkür ederiz" dedi.

Kozan Belediyesi Peyzaj Mimarı Fethiye Semerci ise "Tenis kortu ve park projemizi oluşturup saha da çalışmalara başladık. Gençliğe ve spora verdiği önem içerisinde projelerimiz devam ediyor. Tavşantepe'de yapılacak olan proje her yaşta insanımızın ilgi odağı olacağı spor faaliyetlerine teşvik açışından önemli ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapabileceğimiz projemize başladık. 11 bin 300 metrekare alana sahip proje de 2500 metrekare alanı 4 adet tenis kortu, 1 adet kafeterya, dinlenme alanı, amfi, macera parkuru çocuk oyun alanı ve halı sahamız, otopark ve idari binamız bulunmaktadır" diye konuştu.

Mülkiyeti belediyeye ait olan alana spor kompleksi ve hizmet binası yapımı ile ilgili proje çalışması başlatıldı. Tesisin en kısa zamanda tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağı öğrenildi. - ADANA