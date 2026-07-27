Muğlalı kanocu Rahmi Kaan Karahan'dan Avrupa'da 3 bronz madalya

Muğla'nın Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Dünya Şampiyonu Kanocu Rahmi Kaan Karahan Avrupa Şampiyonası'nı 3 bronz madalya ile tamamladı.

Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen 2026 ECA Gençler ve U23 Kano Sprint Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu, milli kanocu Rahmi Kaan Karahan, 3.kez kürsüye çıkma başarısını gösterdi. Karahan, K1 Genç Erkekler 1000 Metre, K1 Genç Erkekler 500 Metre ve K2 Genç Erkekler 500 Metre Finali'nde sergilediği üstün performansla Avrupa üçüncüsü olarak 3 bronz madalyanın sahibi oldu. Dünya Şampiyonası'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı başaran Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi'nin yetiştirdiği milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nı 3 bronz madalya ile tamamlayarak ülkemize ve Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Azmin, disiplinin ve emeğin karşılığı bir kez daha madalyalarla taçlandı. Rahmi Kaan Karahan'ı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı