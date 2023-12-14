Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu voleybolda ilçe şampiyonu oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Okul Sporları Voleybol Branşı Yıldız Kızlar Kategorisi İlçe elemesi müsabakaları tamamlandı.

Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakalara Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Pınar Kulfat Ortaokulu, Toparlar Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu katıldı. Okul sporları Yıldız Kızlar voleybol İl birinciliği ilçe elemeleri müsabakalarında sporcular, kazanmak için büyük mücadele verdi. Bir hafta süren müsabakalar sonucunda Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu Yıldız Kızlar takımı şampiyon olarak İl birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - MUĞLA