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Köyceğiz Göl Spor Kulübü Muğla Hokey Ligi'nde Liderliğe Yükseldi

Köyceğiz Göl Spor Kulübü Muğla Hokey Ligi'nde Liderliğe Yükseldi
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Muğla Hokey Ligi'nde ilk devre sona erdi. Köyceğiz Göl Spor Kulübü, topladığı 9 puanla liderliğe yükseldi. Kulüp Başkanı Ramazan Sarıyar, takımın antrenmanlarının yoğun olduğunu ve ikinci devreyi de lider olarak tamamlamak istediklerini belirtti. Final maçı 5 Aralık'ta yapılacak.

Muğla Hokey Ligi'nde ilk devre sona ererken, Köyceğiz Göl Spor Kulübü topladığı 9 puanla liderliğe yükseldi.

Ligdeki performanslarından dolayı morallerin yüksek olduğunu belirten Köyceğiz Göl Spor Kulübü Başkanı Ramazan Sarıyar, takımın haftanın 6 günü yoğun antrenman yaptığını söyledi. Sarıyar, "Kızlarımız yaşları küçük olmasına rağmen ligde güzel bir mücadele sergiledi. İkinci devreyi de lider olarak tamamlayıp Türkiye Hokey Süper Ligi'ne moralli bir şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.

Final maçı 5 Aralık'ta

Muğla Hokey Ligi'nin final maçı, 5 Aralık 2024 tarihinde Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, ligin kaliteli bir seviyede olduğunu vurgulayarak, "Ligimizde iki Süper Lig takımı yer alıyor. Bu da rekabeti artırıyor" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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