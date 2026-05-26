Köyceğiz, satranç sporcularını ağırladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen satranç sporcuları Satranç Turnuvası'nda buluştu.

Köyceğiz'de düzenlenen 'Köyceğiz 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Geleneksel Satranç Turnuvası', farklı şehirlerden yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ankara, Aydın, Antalya, İstanbul, İzmir ile Muğla ve ilçelerinden toplam 125 başvurunun yapıldığı organizasyonda 80 sporcu dört ayrı kategoride mücadele etti. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen turnuva, Köyceğiz'in sportif ve sosyal etkinliklerdeki ev sahipliği potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, tüm sporculara katılım belgesi, dereceye giren ilk 10 sporcuya madalya ve kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara kupa takdim edildi. Turnuva Direktörü ve Başhakem Sedat Aksoy yaptığı açıklamada, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı