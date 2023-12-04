Köyceğiz'de öğrenciler şampiyonluk için ter dökecek

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Voleybol müsabakaları başlarken, parkeye çıkan öğrenciler şampiyonluk için ter dökecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Voleybol Branşı Yıldız Kızlar Kategorisi İlçe Elemesi Müsabakaları ilk gün oynanan maçlarla başladı. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda devam edecek müsabakalara Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Pınar Kulfat Ortaokulu, Toparlar Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu katılacak. Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği İlçe Elemeleri müsabakalarının ilk gününde yapılan maçlarda Burak Erdi Uysal Ortaokulu Toparlar Ortaokulu'nu 2-1, Pınar Kulfat Ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nu 2-1 yendi. Bir hafta sürecek olan müsabakalar sonucunda şampiyon olan takım İl Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazanacak. - MUĞLA