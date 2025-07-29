Köyceğiz'de Kick Boks Şampiyonası Tamamlandı

Köyceğiz'de Kick Boks Şampiyonası Tamamlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen kick boks şampiyonası, madalya töreni ile sona erdi. Kaymakam Mert Kumcu, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde düzenlenen kick boks şampiyonası madalya töreni ile tamamlandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kick boks şampiyonası Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kick boks şampiyonası müsabakalarını izleyerek dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Kaymakam Kumcu, müsabakalara katılan tüm sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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