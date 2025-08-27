Köyceğiz'de Flor Curling Turnuvası Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Kupası Flor Curling turnuvasında 21 takım mücadele ediyor. Turnuva, 29 Ağustos'ta gerçekleşecek final müsabakalarına kadar devam edecek.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Zafer Kupası Flor Curling turnuvası Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramının 103.yılı münasebetiyle Köyceğiz'de düzenlenen Zafer Kupası Flor Curling Turnuvası'nın ilk günü 21 takım mücadele etti. Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Zafer Kupası Flor Curling Turnuvası'nda ilk gün heyecanlı anlara sahne olan mücadeleler sergilendi. Köyceğiz Zafer Kupası Flor Curling Turnuvası 29 Ağustos'ta gerçekleşecek final müsabakalarına kadar devam edecek. - MUĞLA

