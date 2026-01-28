Haberler

Köyceğiz'de ödüllü Floor Curling Turnuvası düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 9-11 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Floor Curling Turnuvası'na katılımlar başladı. Turnuvada çeşitli ödüller verilecek ve takımlar karma olarak oluşturulacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ilk dört dereceye giren takımlara çeşitli ödüllerin verileceği Floor Curling Turnuvası düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Floor Curling Turnuvası 9 Şubat Pazartesi günü saat 18.30'da başlayacak. Floor Curling Turnuvası yalnızca karma takım müsabakaları şeklinde gerçekleştirilecek. Takımlar 1 kadın, 1 erkek oyuncudan oluşacak. 31.12 2000 tarihinden sonra doğanlar turnuvaya katılamayacak. 9-10-11 Şubat 2026 tarihinde 3 gün sürecek olan "Köyceğiz Floor Curling Turnuvası" Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kura çekimi Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından 6 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00'da online olarak gerçekleştirilecek. 7'den 70'e spor anlayışıyla tüm halk Köyceğiz Floor Curling Turnuvasına davet edildi - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
