Köyceğiz'de Akıl ve Zeka Oyunları ilçe seçmeleri yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Seçmeleri, Borsa İstanbul İlkokulu Salonu'nda gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilkokul ve ortaokul kategorilerinde farklı dallarda yarışan öğrenciler, dereceye girerek ödüllerini aldı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri Mangala, Q bitz, Pentago, Equilibrio, Küre, Reversi ve Kulami kategorilerinde ilçe birinciliği için yarıştı. Yarışmaya katılan öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen bu tür etkinliklere katılımın akademik başarının artırılmasında önemli bir yerinin olduğunu, tüm öğrencilerin katılması için gerekli teşvikin yapılması gerektiğini belirterek yarışmacılara başarılar diledi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, "Emeği geçenlere teşekkür ediyor; Muğla'da ilçemizi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi. Etkinliğin, öğrencilerin düşünme, problem çözme ve strateji geliştirme becerilerine katkı sağlayacağı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı