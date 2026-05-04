Köyceğiz Akademili miniklerden çeyrek final sevinci

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahada parlayan minik voleybolcular çeyrek final sevinci yaşadı. Muğla TVF Minikler Ligi'nde Köyceğiz Akademi Spor Kulübü, A ve B olmak üzere iki takımıyla mücadele etti.

Turnuvada önemli bir başarıya imza atan Akademi A Takımı çeyrek finale yükselirken, Akademi B Takımı ise ilk resmi maç deneyimini yaşayarak gelecek adına umut verdi. Ligde yeni yer alan ve ilk kez resmi müsabakalara çıkan Akademi B Takımı sporcuları, gruplarında oynadıkları 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak grubu 3. sırada tamamladı. Genç sporcuların sahadaki performansı, azimleri ve heyecanları takdir topladı. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü Başkanı Bilge Kınalı yaptığı açıklamada, ilk kez böylesine coşkulu ve kalabalık bir atmosferde sahaya çıkan sporcuların gösterdiği mücadeleden büyük gurur duyduklarını belirtti. Kınalı, "Sporcularımızın sahadaki azmi, heyecanı ve ortaya koydukları mücadele gerçekten muhteşemdi. Bu ilk adım, gelecekte elde edilecek daha büyük başarıların habercisidir" dedi. Antrenörler Şebnem ve Enes'in emeklerine de dikkat çeken Kınalı, takım ruhunun oluşmasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

