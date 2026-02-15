Haberler

Kovancılarspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi

Kovancılarspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi
Elazığ 1. Amatör Futbol Ligi finalinde Kovancılarspor, Elazığ İdman Yurdu'na karşı 2-1'lik skorla galip gelerek şampiyonluk elde etti ve gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Uzatmalarda Elazığ İdman Yurdu'nu mağlup eden Kovancılarspor mutlu sona ulaştı.

Elazığ 1. Amatör Futbol Ligi'nde oynanan final karşılaşmasında, Elazığ İdman Yurdu ile Kovancılarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta, uzatma dakikalarında bulduğu golle Kovancılarspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı. İlçe ekibi gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek. - ELAZIĞ

