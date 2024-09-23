Koskoca Mourinho ne hallere düştü! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve teknik direktör Jose Mourinho ilk derbi mağlubiyetini yaşadı. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası Mourinho'yu eleştirirken İsmail Kartal'dan af diledi ve göreve çağırdı.

Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç ve yönetimini eleştirirken, Mourinho'nun derbi kadro tercihine de tepki gösterdi. Amasya'nın Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'nın yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

MOURINHO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Alp Kargı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Mourinho hoca bu hafta biz uyuyamayacağız. Bu akşamki derbide Fenerbahçe karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bize ukalalık yapan değil Galatasaray maçını alacak hoca lazım. Affet bizi İsmail Kartal hoca' ifadelerini kullandı.