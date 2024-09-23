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Koskoca Mourinho ne hallere düştü! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor

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Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup maçtan sonra Jose Mourinho'yu eleştirdi. Başkan Kargı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Mourinho hoca bu hafta biz uyuyamayacağız. Bu akşamki derbide Fenerbahçe karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bize ukalalık yapan değil Galatasaray maçını alacak hoca lazım. Affet bizi İsmail Kartal hoca'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve teknik direktör Jose Mourinho ilk derbi mağlubiyetini yaşadı. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası Mourinho'yu eleştirirken İsmail Kartal'dan af diledi ve göreve çağırdı.

Fenerbahçe taraftarı, derbi mağlubiyeti sonrası Ali Koç ve yönetimini eleştirirken, Mourinho'nun derbi kadro tercihine de tepki gösterdi. Amasya'nın Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'nın yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

MOURINHO'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Alp Kargı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Mourinho hoca bu hafta biz uyuyamayacağız. Bu akşamki derbide Fenerbahçe karşısında 3-1 galip gelen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bize ukalalık yapan değil Galatasaray maçını alacak hoca lazım. Affet bizi İsmail Kartal hoca' ifadelerini kullandı.

Koskoca Mourinho ne hallere düştü! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor

Koskoca Mourinho ne hallere düştü! Merzifon Belediye Başkanı Fenerbahçe'ye hoca öneriyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (4)

Erkan Dag:

sen işini yap ne işin var fener ile

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mehmet çalışganel:

GEL SEN YÖNET ÇOK BİLMİŞ

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riwannn:

başkan senin işin halka hizmet. Git Amasya elmasını dünyaya tanıt.

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Selim Adanalı:

yok ya yapmayın adamın dünya üzerinde kariyeri var, ama Türk futboluna uygun değil. kendinizle kıyaslamayın, ayıptır. kaçınız onun milyonda biri kadar kariyer sahibisiniz bir de bu yönden bakın

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