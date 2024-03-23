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Koskoca Bayern Münih'de tutunamadı! Kim Min Jae'nin yeni takımı belli gibi

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Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de de forma giyen ve İtalyan devi Napoli'ye 18 milyon euroya transfer olan Kim Min Jae, bu sezon başında 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu. Yıldız futbolcunun kariyeri hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

YERİNİ KAYBETTİ

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz yaz 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-jae'nin, Alman takımında yedek kalmaktan memnun olmadığı öne sürüldü. Alman medyasından T-online'da yer alan habere göre, Bayern Münih'te son zamanlarda ilk 11'e girme konusunda zorluk yaşayan Kim Min-Jae, Bayern Münih'teki rolünden memnun değil. Yüksek bonservis bedeliyle takıma katılan Koreli futbolcu, daha fazla şans bulmak istiyor.

İŞYE YENİ ADRESİ

Bayern Münih'te yedek kulübeisne mahkum olan Kim Min Jae, Alman devinden ayrılmayı düşünüyor. La Gazzetta dello Sport'te yer alan habere göre Inter, sezon başında 50 milyon euroya Bayern'e transfer olan Kim Min Jae'yi transfer etmek istiyor. Haberde Bayern Münih'in Kim Min Jae'yi yeni kadrosuna kattığı ve bu transfere izin verip vermeyeceği henüz netleşmedi. Güney Koreli oyuncu ise yedek kalması durumunda transfer olmayı istiyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Bayern Münih Inter Milan Kim Min-Jae Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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